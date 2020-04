Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait s'attaquer à un joueur du FC Barcelone !

Publié le 25 avril 2020 à 16h45 par B.C.

Alors que le PSG est à la recherche d'un milieu de terrain, Arthur Melo plairait fortement à Leonardo.

Malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye l'été dernier, Leonardo souhaiterait toujours renforcer l'entrejeu au cours du prochain mercato. Selon les informations du 10 Sport , le PSG s'intéresse notamment à Miralem Pjanic (Juventus) et Tiémoué Bakayoko (prêté par Chelsea à l'AS Monaco), mais un autre joueur figurerait également dans les petits papiers du directeur sportif parisien. Il y a quelques jours, Mundo Deportivo a en effet assuré que le PSG surveillait Arthur Melo. Un intérêt qui se confirme.

Le PSG s'intéresse à Arthur, mais n'est pas seul sur le coup