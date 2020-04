Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 30M€ déjà à oublier pour Leonardo ?

Publié le 25 avril 2020 à 16h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ne devraient pas avoir gain de cause pour Lorenzo Pellegrini... loin de là !

C’est connu, la Serie A est le terrain de chasse préféré de Leonardo. Ainsi, après Sandro Tonali, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Miralem Pjanic, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a activé une nouvelle piste. D'après Foot Mercato , elle concerne Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma, déjà lié au PSG par le passé. A 23 ans il fait partie des piliers de la nouvelle vague italienne et possède notamment une clause de départ fixée à 30M€.

Pellegrini et la Roma, ensemble pour longtemps