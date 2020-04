Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme révélation de Verratti sur les joueurs intéressés par le PSG !

Publié le 25 avril 2020 à 15h45 par La rédaction

Aujourd’hui, le PSG est un club qui compte en Europe. De quoi permettre au club de la capitale d’attirer les plus grands joueurs. Une force d’attraction d’ailleurs confirmée par Marco Verratti.

Leonardo souhaiterait effectuer un grand mercato. Entre les dossiers chauds qui renforceraient la ligne offensive mais aussi le poste de gardien de but, le directeur sportif du Paris-Saint-Germain souhaiterait à tout prix renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Marco Verratti ne se fait pas de souci. Dans un entretien accordé avec Laure Boulleau et un supporter pour une initiative du sponsor maillot du PSG, All, le milieu italien a expliqué que le projet du club de la capitale faisait rêver de nombreux joueurs.

« Allez parle avec le président je veux venir jouer à Paris »