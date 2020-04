Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent bon pour cette piste défensive de Leonardo...

Publié le 25 avril 2020 à 11h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain devraient voir un dossier tourner à leur avantage.

La belle saison de la Lazio n’a pas échappé à Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain lorgnerait en effet plusieurs cadres du club romain. C’est le cas de l’entraineur Simone Inzaghi, annoncé comme l’un des possibles successeurs de Thomas Tuchel par L’Équipe , mais également de deux joueurs : Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic. Si le premier est l’un des milieux les plus courtisés d’Europe et pourrait donc être compliqué à recruter, pour le second, la chance pourrait sourire au PSG.

La Lazio se prépare à un départ de Marusic