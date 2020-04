Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut bien réaliser un gros coup !

Publié le 25 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Très actif en coulisses, Leonardo travaille déjà sur les contours du prochain effectif avec un objectif clair : recruter un grand milieu de terrain pour le PSG.

Malgré la crise sanitaire, Leonardo s'active en coulisses afin de peaufiner les contours du prochain effectif du Paris Saint-Germain. Dans cette optique, les priorités semblent clairement établies. Ainsi, un latéral droit ainsi qu'un autre à gauche seront recherchés afin de remplacer Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. L'hypothèse de recruter un gardien de but pour assurer le rôle de doublure de Keylor Navas prend également de l'ampleur. Les noms d'André Onana et Gianluigi Donnarumma reviennent avec insistance. Toutefois, c'est essentiellement au milieu de terrain que Leonardo souhaite frapper fort. Si un gros coup doit être réalisé, ce sera dans l'entrejeu, secteur à renforcer en priorité aux yeux du dirigeant brésilien.

Leonardo veut son grand milieu