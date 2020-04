Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme appel du pied lancé à Jadon Sancho

Publié le 24 avril 2020 à 19h15 par A.D.

Etincelant avec Dortmund, Jadon Sancho serait dans le collimateur de nombreux cadors européens, dont le PSG et Chelsea. Callum Hudson-Odoi a d'ailleurs ouvert grand la porte à son compatriote.

Callum Hudson-Odoi attend Jadon Sancho avec impatience. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, l'ailier de 20 ans aurait séduit bon nombre d'écuries européennes, et en particulier le PSG et Chelsea. La bataille s'annonce rude pour récupérer le prodige de Lucien Favre. D'ailleurs, chacun abat actuellement ses cartes tant qu'il le peut. C'est ainsi que lors d'un Live Instagram , Callum Hudson-Odoi a fait un énorme appel du pied à Jadon Sancho pour qu'il le rejoigne chez les Blues .

«Bien sûr, j'adorerais qu'il vienne à Chelsea»