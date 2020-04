Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’en tenir pour Jadon Sancho !

Publié le 23 avril 2020 à 22h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022, Jadon Sancho pourrait prolonger d’une année supplémentaire son contrat avec le Borussia Dortmund. Manchester United et Chelsea resteraient tout de même à l’affût sur ce dossier.

Jadon Sancho est l’un des hommes forts du Borussia Dortmund. Cette saison, l’ailier a inscrit 14 buts et a délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques et des prestations impressionnantes qui auraient tapé dans l’œil de nombreux dirigeants européens. Le PSG, le Real Madrid, Manchester United ou encore Chelsea... Nombreux sont les clubs qui auraient coché le nom de Jadon Sancho. Mais le Borussia Dortmund ne compterait pas se séparer de son joueur lors du prochain mercato et voudrait prolonger le contrat de l’Anglais qui s’achève pour l’instant en juin 2022.

Vers une prolongation de Sancho?