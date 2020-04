Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une nouvelle idée pour prolonger Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2020 à 10h15 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid depuis de longues années, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG. Pour garder sa pépite, Leonardo aurait une nouvelle idée pour la prolongation du Français.

Cela ne fait plus aucun doute, Zinedine Zidane souhaiterait à tout prix s’attacher les services de Kylian Mbappé. Après une tentative en 2017, le prodige du PSG n’a pas toujours rejoint le Real Madrid. Aux dernières nouvelles, le plan du tacticien français serait de tenter une nouvelle fois le coup lors du mercato estival de 2021, à un moment où il ne restera plus qu’une année de contrat à Mbappé. Mais Leonardo est bien décidé à garder son attaquant et aurait préparé un plan à la Neymar...

Une proposition qui ne plait pas ?