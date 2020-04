Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar va faire une annonce fracassante pour son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 9h45 par T.M.

Alors que Neymar est actuellement en confinement au Brésil, à son retour en France, la star du PSG prévoirait de prendre une terrible décision.

Le feuilleton Neymar anime encore le marché des transferts. A l’instar de l’été dernier, le joueur du PSG se retrouve au centre des rumeurs et c’est encore une fois pour parler d’un retour au FC Barcelone. En Catalogne, Josep Maria Bartomeu ferait du Brésilien sa grande priorité pour sa fin de mandat de président. Reste encore à trouver un accord avec Leonardo. Et les finances feraient toujours défaut au Barça, accusant également le coup à cause des répercussions du coronavirus. Ça pourrait donc se compliquer pour le retour de Neymar, que beaucoup voient d’ailleurs rester au PSG. Néanmoins, le joueur de 28 ans pourrait mettre son grain de sel dans l’affaire.

Neymar veut partir !