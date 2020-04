Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta au travail pour Thauvin ? La réponse !

Publié le 25 avril 2020 à 11h30 par A.C.

La prolongation de Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin 2021, est l’un des gros dossiers d’Andoni Zubizarreta.

Actuellement, on ne parle que de lui à Marseille. Il faut dire que Florian Thauvin a seulement une année de contrat avec l’Olympique de Marseille et, si son départ pourrait apporter par mal d’argent, la volonté des dirigeants est de poursuivre ensemble. Selon nos informations la prolongation de Thauvin est en effet la grande priorité de l’OM, qui souhaite en faire un pilier de l’équipe pour la saison prochaine, avant d’envisager une vente l’été prochain.

Aucun contact entre Zubizarreta et le clan Thauvin