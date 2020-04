Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en danger pour sa nouvelle piste ?

Publié le 26 avril 2020 à 16h45 par A.M.

Ces derniers jours, le nom de Lorenzo Pellegrini a été associé au PSG. Très apprécié par Leonardo, le milieu de terrain italien dispose d'une clause libératoire fixée à 30M€ au sein de son contrat qui court jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma. Mais il n'envisagerait pas un départ pour le moment.

Cet été, l'une des grandes priorités de Leonardo sera de dénicher un milieu de terrain d'envergure. Dans cette optique, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le directeur sportif du PSG a d'ores et déjà coché deux noms sur sa liste : Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea, prêté à l'AS Monaco). Toujours selon nos informations, le dirigeant brésilien a également profité de discussions au sujet de Kalidou Koulibaly avec Fali Ramadani afin d'évoquer la situation de Miralem Pjanic (Juventus). Et ce n'est pas tout. En effet, Sky Sport Italia révélait ces derniers jours l'intérêt du PSG pour Lorenzo Pellegrini dont le contrat court jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma.

Pellegrini veut rester à l'AS Roma