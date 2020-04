Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à détruire les plans d'Abidal avec Ter Stegen ?

Publié le 26 avril 2020 à 23h30 par A.D.

Les négociations entre Marc-André Ter Stegen et le Barça seraient au point mort. Alors que le gardien allemand serait encore loin d'une prolongation, la Juventus, le Bayern, Manchester City et Chelsea seraient prêts à se muer en trouble-fêtes sur ce dossier.

Marc-André Ter Stegen ne manquerait pas de prétendants. Il y a plusieurs semaines, le Barça aurait débuté les discussions avec son gardien allemand pour le prolonger. Selon les informations de Sport.es de ce dimanche, la direction blaugrana aurait suspendu les négociations à cause du coronavirus, mais Marc-André Ter Stegen, engagé jusqu'en juin 2022, serait toujours aussi déterminé à étendre son bail à Barcelone. Malgré tout, plusieurs écuries européennes seraient encore aux aguets pour le portier de 27 ans.

La Juve, le Bayern, Chelsea et City sur les starting-blocks pour Ter Stegen ?

A en croire le média espagnol, la Juventus, le Bayern Munich, Chelsea et Manchester City seraient prêts à profiter de la situation contractuelle de Marc-André Ter Stegen pour se jeter sur lui cet été. Maurizio Sarri, Hans-Dieter Flick, Frank Lampard et Pep Guardiola espéreraient tous qu'un accord ne sera jamais trouvé entre le Barça et son gardien. Eric Abidal, le secrétaire technique du FC Barcelone, pourrait donc avoir de gros soucis à se faire s'il ne bouclait pas très vite le dossier Ter Stegen.