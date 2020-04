Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen afficherait une priorité pour son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 13h30 par A.D.

Alors que le coronavirus provoque une énorme crise, le FC Barcelone aurait décidé de suspendre les discussions pour la prolongation de Marc-André Ter Stegen. Malgré tout, le portier allemand ferait toujours des négociations avec le FC Barcelone sa priorité.

Marc-André Ter Stegen serait toujours obnubilé par le FC Barcelone. Considéré comme l'une des pièces maîtresses du Barça, le gardien allemand aurait débuté les négociations avec sa direction pour prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Toutefois, le coronavirus aurait suspendu les discussions entre le club blaugrana et Marc-André Ter Stegen.

Ter Stegen jurerait fidélité au Barça