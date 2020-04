Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux départs déjà actés par Zidane ?

Publié le 26 avril 2020 à 11h00 par La rédaction

Arrivé au Real Madrid contre 50M€ du FC Porto l’été dernier, Éder Militão pourrait plier bagage dans quelques mois. Zinédine Zidane aurait aussi décidé de se séparer de Brahim Diaz, acheté pour 17M€ à Manchester City. Toutefois, le traitement de ces dossiers ne serait pas identique. Explications.

Zinédine Zidane souhaiterait vite faire oublier les deux dernières saisons difficiles et remettre le Real Madrid sur les bons rails dès l’été prochain. Le tacticien français pourrait alors réaliser un mercato estival d’envergure malgré la crise financière due au coronavirus. Mais si de nombreux joueurs pourraient arriver au Real Madrid, l’entraîneur du club merengue devrait toutefois se séparer de certains de ses hommes l'été prochain. Ainsi, Éder Militão et Brahim Diaz ne pourraient plus porter le maillot blanc dans quelques mois...

Militão et Brahim sur le départ !