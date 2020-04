Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 60M€ pour la succession de Kurzawa ?

Publié le 26 avril 2020 à 14h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo songe à Theo Hernandez pour la succession de Layvin Kurzawa. Le directeur sportif du PSG pourrait recruter le latéral gauche du Milan AC pour une somme avoisinant les 60M€.

Leonardo saurait à quoi s'en tenir pour Theo Hernandez. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Layvin Kurzawa serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour remplacer son latéral gauche français, Leonardo a déjà une idée en tête. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché le nom de Theo Hernandez. Et pour le défenseur du Milan AC, un prix aurait déjà été fixé.

Le prix de Theo Hernandez aurait triplé