Mercato - PSG : Le dossier Pogba décidé... par Rabiot ?

Publié le 26 avril 2020 à 11h45 par A.C.

Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, pourrait jouer un rôle central pour l’avenir de Paul Pogba.

Les prochains mois pourraient être décisifs pour Paul Pogba. Toujours décidé à quitter Manchester United, le Français est actuellement courtisé par trois parmi les plus grands clubs au monde. Il y a le Real Madrid, où Zinedine Zidane souhaite toujours l’avoir sous ses ordres, mais également son ancien club de la Juventus et le Paris Saint-Germain. E Italie, on assure que Leonardo ferait d’ailleurs pression sur United, dans l’espoir d’emmener Pogba au PSG.

Un échange Rabiot-Pogba au programme ?