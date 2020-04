Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Icardi... Un énorme dilemme s'offre à Leonardo !

Publié le 26 avril 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 va bouleverser le marché des transferts cet été, le Paris Saint-Germain n'échappera pas à la règle. Une situation qui pousse Leonardo à devoir trancher entre lever l'option d'achat de Mauro Icardi ou prolonger le contrat d'Edinson Cavani.

Leonardo est déjà au four et au moulin. Il faut dire que malgré la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé, il faut préparer la saison prochaine et dans cette optique, le directeur sportif du PSG planche sur l'effectif de la saison prochaine. C'est ainsi qu'il a ciblé les postes à renforcer en priorité, à savoir le deux couloirs de la défense mais également le milieu de terrain. Toutefois, il va aussi falloir prendre une décision pour le secteur offensif, et notamment le poste d'avant-centre. En effet, le club de la capitale en possède aujourd'hui deux dans son effectif qui ne seront plus parisiens à partir du 1er juillet date à laquelle le prêt de Mauro Icardi prend fin et le contrat d'Edinson Cavani arrive à échéance. Et il va falloir trancher.

Cavani ou Icardi, telle est la question