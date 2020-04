Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres !

Publié le 26 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré le confinement et la crise qui sévit un peu partout dans le monde, Leonardo ne chôme pas en coulisses et fait chauffer son téléphone afin de préparer la saison prochaine. Dans cette optique, la quête d'un nouveau milieu de terrain est une priorité. Et dans ce dossier, le directeur sportif du PSG avance.

Cet été, Leonardo ne compte pas laisser la crise du Covid-19 chambouler ses plans. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a les idées claires et sait ce qu'il veut. Deux latéraux, un à gauche et un à droite, seront recherchés afin de compenser les départs de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, tous deux en fin de contrat, tandis que le recrutement d'un milieu de terrain fait également partie des priorités de Leonardo cet été. Et dans ce dossier, les discussions avancent de manière concrète ces dernières jours.

Contact lancé avec Pjanic, ça avance pour Bakayoko

En effet, comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo a profité d'un rendez-vous avec Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly, pour évoquer la situation de Miralem Pjanic dont il gère également les intérêts. La Juventus n'est d'ailleurs pas totalement opposé à un vente du milieu de terrain bosnien, mais il faudra se méfier de Manchester United et du FC Barcelone, également positionnés dans ce dossier. D'autre part, Leonardo a avancé de manière significative sur un autre dossier, celui concernant Tiémoué Bakayoko. Toujours selon nos informations, Des échanges ont récemment eu lieu entre le directeur sportif du PSG et l'entourage du milieu de terrain de Chelsea afin d'envisager une éventuelle arrivée à Paris cet été. Mais dans ce dossier, c'est l'AS Monaco qui détient la clé. Et pour cause, Tiémoué Bakayoko est actuellement en prêt en Principauté et le club du Rocher dispose d'une option d'achat. Si les Monégasques décident de la lever, le PSG ne pourra rien faire devra se tourner vers une autre piste. Quoi qu'il en soit, Leonardo a bien lancé les grandes manœuvres.