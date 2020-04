Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça devancé dans ces deux dossiers ?

Publié le 26 avril 2020 à 14h00 par La rédaction

Pistés par le FC Barcelone pour amener plus de concurrence au milieu de terrain, Stefano Sensi et Nicolo Barella pourraient finalement rester à l’Inter Milan. Antonio Conte aurait fait en sorte de garder ses deux joueurs.

Antonio Conte a complètement réussi à redorer le blason de l’Inter Milan depuis son arrivée. Les Nerazzurri sont aujourd’hui troisième de la Serie A et les performances de nombreux joueurs du club italien auraient fait de l’œil à plusieurs clubs. En plus du fort intérêt pour Lautaro Martinez, le FC Barcelone souhaiterait s’offrir Stefano Sensi et Nicolo Barella. Mais Antonio Conte veut construire un brillant avenir avec ces deux jeunes joueurs et la complexité des deux dossiers obligerait l’entraîneur du Barça a jeter l'éponge...

Sensi et Barella vont rester à l'Inter