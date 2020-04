Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aréola aurait pris les choses en main pour son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 17h15 par A.D.

Prêté au Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, Alphonse Aréola serait conscient que son départ était inévitable. Pour se donner toutes les chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, le gardien du PSG serait en quête d'un nouveau club.

Alphonse Aréola chercherait un nouveau point de chute. Lors du dernier mercato estival, Keylor Navas a été transféré au PSG, quand dans le même temps le Français a été prêté, sans option d'achat, au Real Madrid. Selon les informations d' AS de ce dimanche, Zinedine Zidane apprécierait Alphonse Aréola, mais aurait décidé de ne pas faire les efforts nécessaires pour le conserver à cause de la crise provoquée par le coronavirus. De son côté, le gardien français se sentirait bien au Real Madrid et aurait été prêt à poursuivre son aventure dans le club merengue. Mais dans la mesure où les dés seraient déjà (presque) jetés, Alphonse Aréola aurait la tête ailleurs.

Alphonse Aréola en quête d'un nouveau club ?

A en croire le média espagnol, Alphonse Aréola garderait l'Euro dans un coin de sa tête. Dans cette optique, le gardien français, qui serait décidé à quitter le Real Madrid, chercherait déjà une nouvelle écurie. Un club dans lequel il jouerait un rôle de titulaire pour se donner un maximum de chances d'être convoqué par Didier Deschamps l'été prochain. Reste à savoir si ce sera au PSG ou ailleurs.