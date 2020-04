Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste totalement inattendue se précise pour Pogba !

Publié le 26 avril 2020 à 18h45 par A.C.

Le dossier Paul Pogba, actuellement suivi par le PSG, la Juventus et le Real Madrid, pourrait prendre une autre tournure au cours des prochains mois.

L’avenir de Paul Pogba devrait se décider entre la Juventus, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain... et Manchester United ! En effet, si l’intérêt des trois cadors européens a été confirmé, la presse britannique évoque de plus en plus une possible prolongation de Pogba à Manchester. Une clause dans le contrat du joueur permettrait aux dirigeants mancuniens de prolonger unilatéralement son contrat jusqu’en 2022. De quoi affronter avec plus de sérénité ce dossier, qui pourrait connaitre un nouveau rebondissement.

Pogba à l’Inter, faut-il y croire ?