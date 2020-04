Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étau se resserre pour Edinson Cavani !

Publié le 26 avril 2020 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L'hypothèse d'une prolongation de son bail serait même de nouveau envisageable compte tenu de la crise sanitaire qui frappe le monde et qui pourrait pousser le PSG à privilégier cette option plutôt que celle consistant à lever l'option d'achat de Mauro Icardi estimée à 70M€. Et ce serait une excellente nouvelle pour le Matador qui voit le nombre de ses prétendants se réduire de jour en jour.

Manchester United, ultime prétendant de Cavani ?