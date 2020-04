Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt prêt à répondre à l'appel d'Abidal ? La réponse !

Publié le 26 avril 2020 à 9h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Matthijs de Ligt aurait snobé Eric Abidal pour rejoindre la Juventus. Alors que le secrétaire technique du FC Barcelone pourrait retenter sa chance, le défenseur néerlandais serait cette fois-ci prêt à répondre à son appel.

Matthijs de Ligt serait prêt à rejoindre le FC Barcelone. Auteur d'une saison 2018-2019 exceptionnelle avec l'Ajax Amsterdam, le défenseur néerlandais aurait figuré sur les tablettes des plus grands clubs européens. Malgré l'intérêt du PSG, du FC Barcelone, et d'autres cadors, Matthijs de Ligt a opté pour la Juventus. Et après seulement une saison, l'international batave pourrait déjà prendre le large et rejoindre le Barça.

Matthijs de Ligt attentif aux négociations entre le Barça et la Juve ?