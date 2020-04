Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le torchon brûle entre Kylian Mbappé et Leonardo !

Publié le 26 avril 2020 à 21h45 par H.G.

Les rapports entre le PSG et Kylian Mbappé se seraient considérablement tendus dernièrement dans un contexte où l’international français n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat le liant à Paris jusqu’en 2022.

Kylian Mbappé rêve du Real Madrid, et réciproquement. Cependant, pour l’heure, l’international français de 21 ans est toujours au PSG où Leonardo ne compte pas le laisser filer si facilement. Alors que le contrat du Champion du Monde 2018 expirera en juin 2022, le club de la capitale a en effet l’intention de le prolonger afin de ne pas mettre les Merengue en position de force pour le recruter l’an prochain, à un an du terme de son bail à Paris. Cependant, pour l’heure, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 22 mars dernier, Kylian Mbappé fait la sourde oreille face aux nombreuses sollicitions du PSG et de Leonardo quant au renouvellement de son contrat. Et à en croire les dernières informations en provenance d’Espagne, cette situation serait en train de grandement tendre la relation entre l’ancien attaquant de l’AS Monaco et les pensionnaires du Parc des Princes.

Mbappé serait énervé par la position agressive du PSG avec lui !