Mercato - PSG : Neymar se voit conseiller un retour au Barça !

Publié le 26 avril 2020 à 19h15 par A.C.

Luiz Felipe Scolari, ancien sélectionneur du Brésil, est persuadé que Neymar devrait quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le FC Barcelone.

Après des longs mois, le feuilleton Neymar a repris de plus belle. Le FC Barcelone n’aurait pas abandonné tout espoir pour la star du Paris Saint-Germain et, cette fois, espère bien rafler la mise. Le Brésilien ne serait pas contre un retour, mais surtout, pas contre le fait de retrouver Lionel Messi et Luis Suarez, ses anciens compères de la MSN. Le joueur du PSG pourrait d’ailleurs succéder au sextuple Ballon d’Or au Barça, lorsqu’il décidera de raccrocher les crampons.

« Si l'occasion se présente, il pourra à nouveau être le meilleur du monde »