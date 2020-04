Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait toujours rêver... au Real Madrid !

Publié le 26 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis son explosion à Santos, Neymar fait rêver Florentino Pérez. Un désir qui serait toujours présent dans l’esprit du président du Real Madrid.

Entre 2013 et 2017, Neymar a connu les joies du championnat espagnol avec le FC Barcelone. Toutefois, la carrière du Brésilien aurait également s’écrire chez le rival, le Real Madrid. En effet, Florentino Pérez a toujours été un grand fan de l’actuel joueur du PSG, et ce depuis qu’il était tout jeune à Santos. Ayant tenté sa chance à plusieurs reprise, le président du Real Madrid n’est jamais parvenu à ses fins. Et alors que Neymar pourrait retrouver l’Espagne où le Barça le désire toujours, il ne faudrait pas enterrer les Merengue.

« Pérez rêvait toujours de faire signer Neymar »