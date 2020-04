Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait trouvé sa nouvelle pépite !

Publié le 26 avril 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Toujours à l’affût afin de dénicher des talents sud-américains, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur le profil de Facundo Pellistri, jeune joueur uruguayen de 18 ans.

Entre Vinicius Jr et Federico Valverde, en passant par Rodrygo Goes, le Real Madrid est connu pour aller chercher des joueurs en devenir depuis quelques années. La Casa Blanca reste en effet une destination privilégiée par de nombreux talents brésiliens, argentins ou uruguayens afin de connaître leur première expérience en Europe. Et un nouveau prodige pourrait les rejoindre d'ici quelques semaines.

Facundo Pellistri dans le viseur du Real Madrid ?