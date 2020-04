Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a établi sa stratégie pour le retour de Neymar...

Publié le 25 avril 2020 à 15h15 par La rédaction

Alors que l’avenir de Neymar reste toujours flou du côté du PSG, le FC Barcelone serait en train de préparer un plan pour essayer d’attirer l’international brésilien dans ses rangs.

Le Barça aurait monté un plan pour le retour de Neymar. Courtisé par le FC Barcelone, la star brésilienne du PSG n’est toujours pas fixée sur son avenir, bien qu’elle soit sous contrat jusqu’en 2022. Le Barça envisagerait ainsi de revenir à la charge cet été afin de permettre à Neymar de faire son retour, tant souhaité depuis l’été dernier du côté de Barcelone, et pour cela les Blaugrana auraient mis en place une stratégie pour faire signer le Brésilien, d’après les informations de Sport .

Neymar doit faire le premier pas

Comme l’explique le quotidien espagnol, c’est d’abord Neymar qui devra faire le premier pas dans ce dossier. En effet, il serait impossible pour le FC Barcelone de proposer quoi que ce soit au joueur ou au PSG tant que ce dernier n’aurait pas clairement affiché ses envies de départ et demandé à partir à sa direction. Ensuite, malgré la baisse des prix sur le marché suite à la crise du coronavirus, Neymar resterait trop cher pour réaliser un transfert sec. Le Barça réfléchirait donc encore à inclure plusieurs joueurs dans la transaction afin de permettre au PSG de se renforcer par la même occasion. Ainsi, des joueurs comme Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Nelson Semedo et Philippe Coutinho pourraient être dans la balance, et ainsi permettre au Barça et au PSG de signer un accord sans contrepartie financière.