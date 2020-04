Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Thauvin sur son avenir !

Publié le 26 avril 2020 à 9h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin fait régulièrement parler de lui pour son avenir. Il faut dire qu'à un an de la fin de son bail, sa situation est délicate puisque s'il ne prolonge pas, il sera libre à l'issue de la saison prochaine. Mais de son côté, le Champion du monde semble avoir tranché.

L'avenir de Florian Thauvin va probablement beaucoup faire parler dans les prochains mois. Et pour cause, son contrat à l'Olympique de Marseille prend fin en juin 2021, ce qui rend sa situation très délicate. S'il ne prolonge pas son bail, il pourrait partir libre dans un an, ce qui représenterait un gros manque à gagner pour le club phocéen qui pourrait donc songer à la vendre cet été. C'est la raison pour laquelle Florian Thauvin est aujourd'hui la grande priorité des dirigeants de l'OM, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Des discussions pour une prolongation pourraient avoir lieu prochainement, tandis que la Gazzetta dello Sport relançait samedi la piste menant à l'AS Roma, un transfert à 20M€ étant même évoqué. Quoi qu'il en soit, Florian Thauvin a lui les idées claires pour son avenir.

Thauvin ne compte pas partir