Mercato - PSG : Leonardo serait idéalement placé pour Pjanic !

Alors que Miralem Pjanic est annoncé sur le départ, le PSG ne devrait pas être embêté par le FC Barcelone dans la course à la signature du milieu de terrain de la Juventus. Explications.

Ayant vu son importance diminuer les semaines précédant la suspension des compétitions, partiellement à cause de l’émergence de Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus à l’intersaison. La Vieille Dame prévoirait même de proposer les services du Bosnien à Leonardo dans l’optique de faciliter l’opération Mauro Icardi. Cependant, Pjanic semblerait avoir la cote sur le marché. À la recherche d’un milieu de terrain, le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par le profil du regista de la Juventus alors que le directeur sportif du PSG s’est récemment entretenu avec Fali Ramadani, agent de Kalidou Koulibaly, pour évoquer la situation de Pjanic comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 24 avril.

À en croire les informations divulguées par Nicolo Schira sur son compte Twitter , le FC Barcelone ne serait pas un obstacle pour le PSG dans la course à la signature de Miralem Pjanic à ce jour. Le journaliste a révélé qu’aucune discussion entre le Barça et Fali Ramadani n’avait eu lieu concernant le Bosnien. Schira a ajouté en outre que le PSG serait toujours « très intéressé » par le profil de Pjanic qui serait susceptible de quitter la Juventus dans les prochains mois. Affaire à suivre.

