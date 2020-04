Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à s'attaquer à une piste du PSG ?

Publié le 25 avril 2020 à 7h30 par D.M.

Alors que Leonardo ciblerait Douglas Costa, le FC Barcelone aurait l'intention de s'immiscer dans ce dossier et tenter de recruter l’ailier lors du prochain mercato.

Le FC Barcelone pourrait chambouler les plans de Leonardo et concurrencer le PSG sur plusieurs dossiers. Comme annoncé par le 10 Sport ce 24 avril, le directeur sportif parisien est intéressé par Miralem Pjanic et aurait évoqué sa situation avec son agent Fali Ramadani. Mais toujours selon nos informations, le FC Barcelone est également sur le coup. La presse catalane affirme même qu’un échange entre Pjanic et Arthur serait en préparation. Parallèlement à ce dossier, le PSG aurait ciblé Douglas Costa et selon Tuttosport le club de la capitale serait même en pole sur ce dossier. Mais là aussi, le FC Barcelone pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo.

Le Barça aurait des vues sur Douglas Costa