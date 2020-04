Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pjanic !

Publié le 24 avril 2020 à 20h15 par D.M.

Alors que la presse espagnole annonçait qu’un échange entre Miralem Pjanic et le joueur du FC Barcelone Arthur était en préparation, la Juventus opterait finalement pour un transfert sec de son milieu de terrain.

Le PSG aurait ciblé ses besoins pour la saison prochaine et voudrait ainsi mettre la main sur un milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport le 16 avril dernier, le club parisien est intéressé par Tiemoué Bakayoko (Chelsea) et des discussions se sont déjà déroulées avec ses représentants. Mais Leonardo s’est également tourné vers son terrain de jeu privilégié, l’Italie, où Ismaël Bennacer (Milan AC), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Lucas Paqueta (Milan AC) ont été ciblés. Mais le directeur sportif du PSG suit également la situation de Miralem Pjanic (Juventus). Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Leonardo a évoqué le cas du milieu de terrain bosnien avec son agent Fali Ramadani. D’autant plus que la Juventus est prête à laisser filer son joueur lors du prochain mercato. Ce vendredi, la chaîne catalane RAC1 annonce par ailleurs que le FC Barcelone serait également intéressé par Miralem Pjanic et songerait à proposer un échange avec Arthur.

L’échange Arthur/Pjanic ne verra pas le jour