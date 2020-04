Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal XXL en préparation avec Miralem Pjanic ?

Publié le 24 avril 2020 à 12h45 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo aurait coché le nom de Miralem Pjanic en vue du prochain mercato estival. Cependant, l’international bosnien pourrait faire faux-bond au PSG en se retrouvant impliqué dans un échange de joueurs entre le FC Barcelone et la Juventus.

Après avoir recruté Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye l’été dernier, le chantier de Leonardo pour renouveler l’entrejeu du PSG ne semble toujours pas terminé. Le directeur sportif du club de la capitale a en effet l’intention de renforcer ce secteur de jeu cet été, et le moins que l'on puisse dire est qu'il ne manque pas d’idées dans cette optique. Comme le 10 Sport vous l’a révélé le 16 avril, les pensionnaires du Parc des Princes surveilleraient avec attention l’évolution du dossier Tiémoué Bakayoko, tandis qu’ils auraient également pris des renseignements dernièrement au sujet d’Ismael Bennacer comme nous vous l’avons également révélé en exclusivité le 18 avril dernier. Cependant, certaines pistes de Leonardo semblent plus compliquées que d’autres à concrétiser, en témoigne le dossier Sandro Tonali, au sein duquel le PSG ne serait pas en pole position. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le dossier Miralem Pjanic, lui-aussi annoncé dans le viseur des Parisiens, pourrait grandement se compliquer dans les prochaines semaines.

Un échange Pjanic-Arthur en préparation ?