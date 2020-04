Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise pour l'avenir de ce crack du Barça ?

Publié le 24 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors que le Betis Séville penserait à l'arrivée de Riqui Puig en prêt pour la saison prochaine, le FC Barcelone ne voit pas les choses de cet œil là, et pourrait chercher à faire prolonger le milieu de terrain formé au club.

L’avenir de Riqui Puig pourrait être scellé dans les jours à venir. Alors que le Betis Séville a récemment fait part de son intérêt pour deux pépites du FC Barcelone, Pedri et Riqui Puig, le milieu de terrain formé à la Masia n'aurait pas l'intention de quitter le FC Barcelone, que ce soit dans le cadre d’un transfert ou d’un prêt. Et le Barça pourrait bien être sur la même longueur d'onde que Riqui Puig, cherchant finalement à conserver le milieu de terrain pour la saison prochaine, son profil étant très apprécié par Quique Setien.

Riqui Puig bientôt prolongé ?