Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme surprise à prévoir pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 25 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis de longues semaines, Lautaro Martinez est annoncé comme le successeur parfait de Luis Suarez au FC Barcelone. Toutefois, on ne serait pas à l’abri d’une surprise dans ce dossier.

A 33 ans, Luis Suarez se fait vieillissant et est souvent embêté par des pépins physiques. Un problème quand on sait que le FC Barcelone n’a pas de buteur de rechange. En Catalogne, on a ainsi décidé de penser à l’avenir et de préparer la succession du Pistolero. Une quête qui mènerait tout droit vers Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter Milan serait la grande priorité du Barça au poste d’attaquant, un renfort qui plairait également à Lionel Messi. Toutefois, se mettre d’accord avec les Milanais est compliqué, eux qui s’en remettent à la clause libératoire de l’Argentin, soit 111M€. De quoi inciter le Barça à regarder ailleurs que vers Lautaro Martinez.

Quel attaquant pour le Barça ?