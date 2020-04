Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point dans le dossier Icardi !

Publié le 26 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

Le PSG ne semblerait pas s’intéresser au profil de Douglas Costa contrairement aux informations qui circulent dans la presse transalpine ces dernières semaines, et encore moins pour un échange avec la Juventus pour Mauro Icardi.

Et si le PSG ne conservait pas Mauro Icardi pour la saison prochaine. À ce jour, plusieurs scénarios seraient pris en compte par la direction du PSG : laisser l’Argentin revenir à l’Inter à la fin de la saison, soit à l’issue de son prêt est une possibilité. Cependant, la plus probable serait que le PSG lève l’option d’achat fixée aux alentours de 70M€ afin de s’entendre avec la Juventus pour un échange de joueurs. Des profils comme Miralem Pjanic ou encore Alex Sandro seraient voulu par Leonardo pour mener à bien une telle opération alors que la presse italienne évoque une potentielle inclusion de Douglas Costa. Il n’en serait rien.

Douglas Costa n’intégrerait pas l’opération Mauro Icardi