Mercato - PSG : Leonardo dépassé pour un international belge ?

Publié le 26 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Ayant coché le nom de Dries Mertens dans sa liste de potentielles recrues estivales au PSG, Leonardo ne serait pas encore passé à l’action contrairement à l’AS Monaco et Chelsea entre autres.

Et si Dries Mertens ne prolongeait finalement pas son contrat courant jusqu’à la fin de la saison avec le Napoli ? Le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 8 avril dernier, l’international belge avait alors pris la décision de rester à Naples et qu’un accord total était prévu pour une prolongation pour les jours suivants. Cependant, Mertens aurait revu sa position et un départ semblerait être l’issue la plus probable désormais. De quoi donner espoir au PSG, Leonardo étant intéressé par le profil du milieu offensif napolitain. Néanmoins, le directeur sportif du PSG n’aurait pas passé la seconde dans cette opération, contrairement à d’autres.

Mertens aurait discuté avec Chelsea et l’AS Monaco !