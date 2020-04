Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche un message rassurant sur son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 9h30 par A.M.

Alors qu'un départ d'André Villas-Boas inquiète les fans de l'Olympique de Marseille, le technicien portugais s'est montré assez rassurant, révélant qu'il écartait l'hypothèse d'un retour en Premier League. Un bon point pour l'OM.

L'avenir d'André Villas-Boas est un sujet sensible du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, arrivé l'été dernier pour remplacer Rudi Garcia, le technicien portugais s'est rapidement montré très convaincant. D'abord par une communication maîtrisée, à l'inverse de son prédécesseur, et ensuite par des résultats probants comme en témoigne la deuxième place de l'OM en Ligue 1, idéalement placé pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Toutefois, l'arrivée de Paul Aldridge au poste de conseiller du président Jacques-Henri Eyraud, a jeté un froid sur l'avenir d'André Villas-Boas. Proche d'Andoni Zubizarreta, le Portugais n'a aucune intention de laisser le directeur sportif de l'OM devenir moins influent, et surtout, il veut conserver un effectif important afin de ne pas faire de la figuration en C1 et espère ne pas constater trop de départ. Et si la situation s'est calmée, les déclarations chocs d'André Villas-Boas résonnent encore dans la tête de fans de l'OM.

Villas-Boas ne veut pas retourner en Angleterre