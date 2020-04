Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas jouerait un grand rôle dans le dossier Thauvin !

Publié le 26 avril 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Florian Thauvin a dernièrement affirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter l’OM cet été, son destin dans la cité phocéenne pourrait être lié à celui d’André Villas-Boas.

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? », a dernièrement lâché Florian Thauvin au sujet de son avenir à l’occasion d’un live Instagram, démentant ainsi les rumeurs d’un départ de l’OM cet été. Le club est en effet en quête de liquidités et aurait pu être tenté de vendre le Français de 27 ans à l'intersaison, d’autant plus que son contrat expirera en juin 2021. Ainsi, comme le 10 Sport vous l’a annoncé, les dirigeants de l’OM se sont activés pour prolonger le contrat de Florian Thauvin afin de ne pas le laisser filer librement dans un an. Cependant, il se pourrait que l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de Marseille consolide celui de l'international français du côté du Vélodrome…

Villas-Boas compterait absolument conserver Thauvin !