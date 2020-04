Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle piste défensive activée par Zubizarreta ?

Publié le 26 avril 2020 à 17h30 par J.-G.D.

En pleine réflexion à quelques semaines du mercato estival, Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM, penserait au profil d’un défenseur central du FC Porto : Diogo Leite.

Contraint de faire des économies à cause du fair-play financier, l’OM devra la jouer finement sur le marché des transferts. Andoni Zubizarreta aurait trouvé la parade en cherchant des joueurs libres de tout contrat, dont la dernière piste en date, celle menant à Jimmy Cabot (Lorient). Le directeur sportif de l'OM pourrait également acter un ou plusieurs prêts lors du mercato estival. Et le Basque souhaiterait aller piocher au Portugal.

L’OM examinerait le possible prêt de Diogo Leite