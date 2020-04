Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie qui en dit long sur les intentions de Frank McCourt...

Publié le 26 avril 2020 à 15h30 par A.M.

Alors que la situation financière de l'Olympique de Marseille ne s'est pas améliorée, Frank McCourt perd beaucoup d'argent comme le souligne Romain Molina qui ne change pas de discours concernant la volonté de l'homme d'affaires américain.

Ces derniers jours, l'hypothèse d'une vente de l'Olympique de Marseille a pris de l'ampleur. Et pour cause, la situation financière du club phocéen est catastrophique, ce qui place Frank McCourt en grande difficulté. Il y a quelques mois, SoccerLink révélait même l'intérêt d'un fonds d'investissement saoudien pour racheter l'OM. Malgré tout, Jacques-Henri Eyraud a récemment tenu à démentir la mise en vente de l'OM : « Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit . » Mais cela n'est pas suffisant pour totalement mettre fin à ce débat.

«Là, McCourt n'est même plus milliardaire... Vous feriez quoi à sa place ?»