Mercato - OM : Frank McCourt aurait pris une décision retentissante !

Publié le 12 avril 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 12 avril 2020 à 8h32

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt a énormément investi depuis son arrivée à la tête du club phocéen, sans obtenir les résultats escomptés. Et avec la crise qui se profile, l'homme d'affaires américain aurait décidé de vendre l'OM.

Il y a près de trois ans et demi, l'Olympique de Marseille connaissait une petite révolution dans son histoire. Margarita Louis-Dreyfus cédait effectivement le club phocéen à Frank McCourt, riche homme d'affaires américain qui a rapidement promis d'investir 200M€ pour renforcer l'effectif phocéen. Il n'en fallait pas plus pour redonner de l'espoir aux fans marseillais, d'autant que pour la première saison complète de l'ère McCourt, l'OM a atteint la finale de la Ligue Europa. Mais entre l'incapacité de Rudi Garcia àbqualifier son équipe pour la Ligue des Champions et les difficultés d'Andoni Zubizarreta pour vendre des joueurs, les caisses phocéennes se sont rapidement vidées, au point de voir surgir la menace du fair-play financier et le spectre d'une nouvelle vente. Ainsi, il y a quelques mois, SoccerLink faisait état d’un intérêt d’un fonds d’investissement émirati pour racheter l'OM. Une hypothèse qui a pris de l'ampleur avec l'arrivée de Paul Aldridge.

L'OM est en vente !