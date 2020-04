Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage ahurissant sur l'avenir d'Eyraud !

Publié le 26 avril 2020 à 14h30 par A.M.

Devenu président de l'Olympique de Marseille en octobre 2016 au moment où Frank McCourt a racheté le club phocéen, Jacques-Henri Eyraud serait passé tout proche d'être démis de ses fonctions. Mais Didier Quillot serait intervenu en sa faveur...

Président de l'Olympique de Marseille depuis près de quatre ans, Jacques-Henri Eyraud est loin de faire l'unanimité. Il faut dire qu'il n'avait jamais travaillé dans le football auparavant et cela s'est ressenti dans la gestion de certains dossiers. Critiqué pour sa communication, Eyraud est aujourd'hui essentiellement pointé du doigt pour le bilan économique catastrophique de l'OM. Le club phocéen pourrait effectivement accuser un déficit proche des 100M€ à la fin de la saison ce qui place Frank McCourt dans une situation très inconfortable. A tel point que d'après Romain Molina, l'hommes d'affaires américain a longtemps songé à se séparer de Jacques-Henri Eyraud. Le propriétaire de l'OM avait même décidé de se passer des services de son président l'été dernier, mais Didier Quillot, directeur général de la LFP, est intervenu en sa faveur.

Quillot a sauvé Eyraud