Mercato - Inter Milan : L’avenir de Nainggolan tout tracé !

Publié le 26 avril 2020 à 12h13 par La rédaction mis à jour le 26 avril 2020 à 12h14

Pisté par Cagliari, Radja Nainggolan pourrait effectivement ne pas rentrer à l’Inter Milan à la fin de son prêt. Le club sarde envisage de s’attacher de manière permanente les services du milieu de terrain belge.