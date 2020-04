Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin a un plan bien précis en tête !

Publié le 27 avril 2020 à 8h30 par A.M. mis à jour le 27 avril 2020 à 8h44

Sous contrat jusqu'en juin 2021 à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin a assuré qu'il resterait la saison prochaine au sein du club phocéen. Et pour cause, le Champion du monde vise à moyen terme la possibilité de partir libre afin d'avoir le choix de son futur club.

L'avenir de Florian Thauvin est-il déjà scellé ? Difficile de l'affirmer, mais le principal concerné a lâché un très gros indice samedi soir : « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours (...) Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » Le message a le mérite d'être clair, mais il ne règle pas totalement la question de l'avenir de Florian Thauvin dont le contrat court jusqu'en juin 2021. Et alors qu'un prolongation est souhaitée par la direction de l'OM comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le Champion du monde a quant à lui d'autres idées en tête.

Thauvin veut partir libre et refuse l'Angleterre