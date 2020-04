Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin proche d'une prolongation ? La réponse !

Publié le 26 avril 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que son contrat à l’OM expirera en juin 2021, Florian Thauvin serait encore très loin d’avoir prolongé son aventure au sein du club phocéen.

De quoi sera fait l’avenir de Florian Thauvin à l’OM ? Cette question occupe l’esprit d’un grand nombre d’observateurs de l’équipe évoluant au Vélodrome dans la mesure où l’ailier français de 27 ans sera en fin de contrat dans un an. Pour l’heure, le principal intéressé l’a assuré dernièrement au cours d’un live organisé sur Instagram : il n’a aucune intention de faire ses valises cet été et souhaite rester au moins une saison supplémentaire à Marseille. De son côté, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 20 avril, les dirigeants de l’OM commencent à s’activer pour prolonger le contrat de Florian Thauvin afin qu’il ne s’en aille pas librement dans un an. Toutefois, à en croire les dernières révélations au sujet de ce dossier, le Champion du Monde 2018 serait encore très loin d’avoir renouvelé son bail dans la cité phocéenne.

Aucune négociation pour prolonger Florian Thauvin !