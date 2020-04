Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé impossible… à cause du coronavirus ?

Publié le 27 avril 2020 à 8h15 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le club de la capitale serait dans l’incapacité de concrétiser ce projet du fait de la crise économique induite pas la pandémie du Covid-19.

En fin de contrat au PSG en juin 2022, Kylian Mbappé et son avenir font l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps. En effet, l’international français de 21 ans fait rêver le Real Madrid, qui aimerait le recruter pour faire de lui la tête de gondole de son projet dans les prochaines années. Plus encore, les Merengue auraient songé à recruter l’ancien attaquant de l’AS Monaco dès cet été, mais le contexte économique délicat provoqué par la crise du coronavirus ne leur aurait laissé d’autre choix que de repousser leur offensive à 2021 lorsque Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat à Paris. Pendant ce temps, le PSG fait tout pour prolonger son contrat afin de ne pas mettre le Real Madrid en position de force l’an prochain, mais le club de la capitale voit le Champion du Monde 2018 faire la sourde oreille à ses relances, comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 22 mars dernier. Seulement voilà, à en croire les dernières indiscrétions venues de l’autre côté des Pyrénées, le PSG serait en réalité incapable de prolonger le contrat du jeune prodige français.

Le PSG n’aurait pas les moyens de prolonger Kylian Mbappé !