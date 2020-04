Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a définitivement tranché pour Neymar !

Publié le 28 avril 2020 à 10h15 par B.C.

Annoncé comme le grand objectif estival du FC Barcelone, Neymar ne devrait finalement pas effectuer son retour en Catalogne au cours du mercato estival, et aurait donc de fortes chances de rester au PSG. Explications.

Moins d'un an après avoir échoué à remettre la main sur son ancien joueur, le FC Barcelone avait bien l'intention de relancer le feuilleton Neymar, et cet été semblait être le bon pour le club culé. L'international brésilien voit son contrat avec le PSG prendre fin en 2022 et semble encore loin d'une prolongation. Ainsi, le Barça avait les moyens de mettre la pression sur Leonardo cet été, d'autant que le directeur sportif parisien ne verrait pas forcément d'un mauvais œil le départ du numéro 10. Mais entre temps, la crise du coronavirus a fait irruption, et les conséquences financières pour les clubs risquent d'être très importantes. Alors que le FC Barcelone avait déjà besoin de renflouer ses caisses avant de revenir officiellement à la charge pour Neymar, une offensive blaugrana pour la star du PSG est aujourd'hui « utopique » si l'on en croit le club catalan.

Un retour de Neymar au Barça ? « C'est impossible », selon le club catalan