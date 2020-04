Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait tranché dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 28 avril 2020 à 9h30 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à Arsenal, Dani Ceballos pourrait être de retour en Espagne la saison prochaine. Zinedine Zidane pourrait toutefois perdre son milieu de terrain si un club venait à poser 50M€ sur la table !

Arrivé au Real Madrid en 2017, Dani Ceballos n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif de Zinedine Zidane. Le tacticien français s’en est d’ailleurs séparé l’été dernier. Le milieu espagnol a pris la direction de la Premier League où il est allé jouer sous le maillot des Gunners d’Arsenal dans le cadre d'un prêt. Ceballos a réalisé une très bonne première partie de saison freinée ensuite par une blessure. Peut-il revenir à la Casa Blanca ? Le coronavirus aurait totalement chamboulé le dossier et les dirigeants du club merengue auraient fait leur choix quant à son avenir.

50M€ en cas de départ !