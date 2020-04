Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro Martinez... Le Barça a pris une grande décision !

Publié le 28 avril 2020 à 11h00 par B.C.

Face aux difficultés rencontrées dans le dossier Neymar, le FC Barcelone aurait décidé de se focaliser sur Lautaro Martinez afin de préparer la succession de Luis Suarez.

Cet été, le FC Barcelone prévoyait une large refonte de son effectif, notamment en attaque. Neymar et Lautaro Martinez étaient annoncés les grandes priorités des Blaugrana, mais l'épidémie de coronavirus oblige le club catalan à revoir ses plans. En effet, il est impossible pour le Barça de s'offrir les deux attaquants comme l'avoue un haut représentant catalan à L'Esportiu ce mardi : « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible. Je parierais plus pour la signature de Lautaro que sur le retour de Neymar ». Ainsi, le Barça aurait décidé de se focaliser uniquement sur l'avant-centre de l'Inter Milan en vue du prochain mercato.

Le Barça veut se focaliser sur Lautaro